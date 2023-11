Milli eskrimci Işıl Betül yeni başarılar için aralıksız kılıç sallıyor

Küçük yaşta başladığı eskrimde bugüne kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarda 30 madalya kazanan Işıl Belüt Elüstü, yeni başarılar için kılıç sallamaya devam ediyor.



Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği turnuva için İstanbul'dan Konya'ya gelen Elüstü, ailesinin zoruyla başladığı sporda başarılı olunca her seferinde hedef yükseltti. Müsabakalara madalya odaklı hazırlanan 14 yaşındaki Elüstü, ilerleyen süreçte bu sporda adından söz ettirmek için aralıksız çalışıyor.



Milli sporcu Elüstü, AA muhabirine, 10 yaşında spora başladığında hocasının kendisine çok güvendiğini söyledi.



Haftanın beş günü antrenmanlara devam ettiğini aktaran Elüstü, "Zamanla bu spora alıştım ve sevmeye başladım. İlk müsabakama 2019'da çıktım ve çok heyecanlandım. İlk başlarda kimse böyle bir başarı beklemiyordu. Zamanla başarı çoğaldıkça ailecek madalyaya alıştık. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarda 30 madalya kazandım." diye konuştu.



Amacının olimpiyatlara gitmek olduğunu anlatan Elüstü, yurt dışında sürekli Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini dile getirdi.



Elüstü, çok fazla olumlu yönü olan eskrimin, kendisine zamanı en iyi şekilde kullanmayı öğrettiğini kaydetti.



- Işıl başarısıyla şaşırttı



Başarılı sporcunun annesi Selen Elüstü de kızının başarılarıyla gurur duyduğunu, yükselen çıtanın devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.



Kızını ilk başlarda antrenmanlara zorla götürdüğünü anlatan Elüstü, "Işıl, antrenmanlarda oturup izledi, başka bir şey yapmak istemedi. Girdiğimiz ilk turnuvada bir başarı yakaladı. İnanamadık. Hepimiz şaşırdık. Ondan sonra başarıları devam etti. Işıl, 1-2 müsabaka hariç, hepsinden madalya alarak çıktı. Artık madalya almadan çıktığımız turnuvayı biz hiç unutmuyoruz. Çünkü tek turnuvalarımız o." ifadesini kullandı.



- Klasman birincisi



Anadolu Okçuluk Spor Kulübünün Başantrenörü Murat Kanlı ise ilk başlarda kendisinden başka kimsenin Işıl Betül'e inanmadığını belirterek, "Ailesi bile şu an elde ettiği başarılara şaşkın. Şu an klasman birincisi. 2019'da çıktığı ilk müsabakadan beri neredeyse bütün maçlarında ilk 3 içerisinde yer aldı. Işıl Betül kazanmayı öğrendi ve gerisi geldi." dedi..