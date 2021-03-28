Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'da 8. oldu!

Milli sporcu İrem Karamete, Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki en iyi Grand Prix derecesini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'da 8. oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2021 18:17
Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Grand Prix'de 8'inciliği elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başarılı karşılaşmalar sonucu adını çeyrek finale yazdıran İrem, organizasyonda elde ettiği 8'incilikle Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki "en iyi Grand Prix derecesini" aldı.

Dünyanın 50 ülkesinden 300 sporcuyu ağırlayan Grand Prix'de eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya yükselen İrem, Fransız Eva Lacheray ve İtalyan Arianna Errigo'yu 15-12, Rus rakibi Leyla Pirieva'yı 15-10'luk skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karamete, bu turda eşleştiği Çinli rakibi Qingyuan Chen'e 15-7 yenilerek organizasyonda 8. oldu.

Organizasyonu milli flöreciler Martino Minuto 80'inci, Alisa İsbir ise 112. sırada bitirdi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.