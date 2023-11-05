Milli eskrimci Furkan Yaman'dan bronz madalya

Milli eskrimci Furkan Yaman, İran'da düzenlenen Genç Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tahran'daki organizasyonda milli sporcu sırasıyla İranlı sporcular Danial Valinejad ve Danial Daneshmandi ile Özbekistan'dan Azizbek Dauletnazarov'u yendi. Yarı finalde ise Özbek Islambek Abdazov'a 15-11 yenilen milli sporcu organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.



Diğer milli sporculardan Tolga Aslan 6'ıncı, Adem Doruk Küpeli 8'inci, Kerem Çağlayan 9'uncu, Enes Talha Kalender 12'nci, Toprak Altınçekiç 15'inci, Yiğit Ayaz 16'ncı, Arda Tanerler 17'nci, Uras Macit 18'inci, Ateş Efe Toker 19'uncu ve Nedim Semih Mescioğlu 20'inci sırada organizasyonu tamamladı.



Genç Erkekler Kılıç Dünya Kupası Pazar günü takım müsabakalarıyla sona erecek.



