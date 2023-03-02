Milli eskrimci Furkan Yaman, ana tabloya kaldı

İtalya'da başlayan Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda milli eskrimci Furkan Yaman, elemeleri geçerek adını ana tabloya yazdırdı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Padova şehrindeki organizasyonda elemeleri başarıyla tamamlayan Furkan'ın yarın ana tabloda son 64 turunda İtalyan Luigi Samele'yle karşılaşacağı belirtildi.
Kupada mücadele eden diğer milli sporcular Muhammed Anasız, Enver Yıldırım, Ahmed Turgut Taflan ve Tolga Aslan'ın ana tabloya kalamadığı
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Padova şehrindeki organizasyonda elemeleri başarıyla tamamlayan Furkan'ın yarın ana tabloda son 64 turunda İtalyan Luigi Samele'yle karşılaşacağı belirtildi.
Kupada mücadele eden diğer milli sporcular Muhammed Anasız, Enver Yıldırım, Ahmed Turgut Taflan ve Tolga Aslan'ın ana tabloya kalamadığı
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