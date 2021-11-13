Milli eskrimci Enver Yıldırım, Fransa'da 8. oldu

Enver Yıldırım, Türk eskrim tarihinin erkekler kılıç branşındaki en iyi Grand Prix derecesini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimci Enver Yıldırım, Fransa'da 8. oldu
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13 Kasım 2021 18:02
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Fransa'nın Orleans kentinde düzenlenen Grand Prix organizasyonunu 8. sırada tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Enver Yıldırım, Türk eskrim tarihinin erkekler kılıç branşındaki en iyi Grand Prix derecesini elde etti.

Organizasyonun ilk gününde eleme turlarını başarıyla geçerek adını ana tabloya yazdıran milli sporcu, tablo-64'te İranlı Ali Pakdaman'ı 15-11, tablo-32'de ABD'li James Linder'i 15-12, ilk 16'da ise Rus Anatoliy Kostenko'yu 15-11 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Enver Yıldırım, ilk 8'de karşılaştığı Japon Kento Yoshida'ya 15-14 yenilerek 8. oldu.


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