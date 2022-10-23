Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan altın madalya

Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası'nda ilk gün tamamlanırken, milli sporcu Enver Yıldırım altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan altın madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2022 22:24
Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası ilk gün yarışları tamamlandı.

Megasaray WestBeach Otel'de oynanan maçlar sonucunda kadınlarda Azerbaycan'dan Valeriya Bolshakova, erkeklerde ise Enver Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan, bugün organizasyonda piste çıkan Muhammed Anasız gümüş, Tolga Aslan ve Nisanur Erbil ise bronz madalya elde etti.

Ülkemizin tüm kategorilerde 95 sporcu ile temsil edildiği ve 23 ülkeden toplam 175 sporcuya ev sahipliği yapan turnuva 23 Ekim Pazar günü kadınlar flöre karşılaşmalarıyla sona erecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ