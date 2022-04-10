Milli eskrimci Aleyna Ertürk: "Hayalimi gerçekleştirdim"

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk, hayali olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimci Aleyna Ertürk: 'Hayalimi gerçekleştirdim'
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10 Nisan 2022 01:02
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk, açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu, final maçında karşılaştığı Ukraynalı rakibi Anna Maksymenko'yu 15-11 mağlup ederek elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından altın madalyasıyla duygularını paylaştı.

Aleyna Ertürk, "Geçen sene yapılan Dünya Şampiyonası'nda yıldızlarda 6'ncı olmuştum. Bugün hayalim olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim. Bu başarıda bana en büyük desteği veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Eskrim Federasyonuna, dualarını eksik etmeyen aileme, arkadaşlarıma ve tüm antrenörlerime teşekkürler." diye konuştu.

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