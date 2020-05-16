HANGİ SINIFLARA ÇAĞRI YAPILACAK?

OKULA GİTMEK İSTEĞE BAĞLI

TELAFİ EĞİTİM TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan bayramından sonra kademeli olarak okulları açma kararı aldı. Okullarda tüm günü kapsayan ders programları yerine esnek ders programlarını devreye alacak olan Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir devam zorunluluğunu ise şart koşmayacak.Hürriyet Gazetesi'nden Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devreye sokulacak olan "telafi eğitimleri de" zorunlu olmayacak.İlk etapta Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek 8'inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencileri okula çağrılacak.Şimdiden söyleyeyim bu öğrencilerin devam zorunluluğu yok, yani okula gitmek isteğe bağlı olacak. Ders programlarının da tüm gün değil esnek olması planlanıyor. Yani öğrenciler birkaç saatliğine okullarında kalacaklar. Sınıfların seyreltilmiş olması için de çalışmalar yapılıyor. Sağlık koşulları dikkate alınarak sınıf mevcutları azaltılacak.Bakanlık temmuz ve ağustos aylarında eğitim yapılmayacağını, öğrencilerin tatil yapabileceklerini açıklamıştı. O nedenle telafi eğitimlerinin bir kısmının haziranın ikinci yarısı, diğer kısmının da eylülde okulların açıldığı zaman yapılması planlanıyor. Telafi eğitimine de katılım zorunlu değil