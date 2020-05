OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"LGS TARİHİNDE BİR İLK OLACAK"

İŞTE ZİYA SELÇUK'UN LGS AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında LGS için alınan kararı açıkladı ve her öğrencinin kendi okulunda sınava gireceğini belirtti. Öte yandan okulların tekrar ne zaman açılacağı için de bilgi verildi.Tablonun dinamik olduğunu görüyoruz, değişken bir durum var karşımızda. Geçen sene ya da öncesinde olduğu gibi değil. Şu tarihte bu, diğer tarihte bu sınav diyorduk ama şimdi Bilim Kurulu ile değerlendirme yapmak durumundayız. 7 Haziran'da sınav olacak dedik takvimimize uygun olarak ama şu anda okul şu tarihte açılacak kararını sadece bakanlıkla alamayız. Türkiye'deki tabloyu birlikte değerlendirmek zorundayız. 1 Haziran'da okul açılacak mı, emin olun ki biz kademeli olarak açılmasını istiyoruz, koşullar oluştuğunda çocuklarımızın okulda bulunmasını arzu ediyoruz. Bir an önce normalleşmenin gündeme gelmesini istiyoruz. Benim temennim, arzum, beklentim, 1 Haziran'da okulların tamamen açılması ama koşullar sınırlıysa kademeli olarak açılması. Ya da başka bir senaryoysa, başka bir senaryo.Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. YÖK de YKS ile kararlar alıp uyguluyor. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulalrı dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.LGS 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak.Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak.Çocuklarımız 1. dönemin içeriklerinden sorumlu olacaklar. 2. dönemde, Mart ortasına kadar işlenen bazı dersler de var ama 1. dönemdeki içeriklerden sorumllu olacakları bir sınav kapsamı hazırladık.Sadece LGS'den sorumluyuz ve onunla ilgili de öğrencilerimize her türlü desteği veriyoruz. Onun dışında lisedeki öğrencilerimize yapay zeka temelli bir destek sağlıyoruz.Bu sınavın hem sınava girecek öğrenci sayısının artması, hem de koronavirüs dönemine denk gelmesi açısından ayrı bir sınav olduğunun farkındayız. Bunun için de öğrencilerimizin işini nasıl kolaylaştırırız, sınava girilen okul sayısını nasıl arttırırız, mağdur olmamaları için nasıl tedbirler alırız, dikkat ederseniz tüm süreç böyle işledi.