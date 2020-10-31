Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Okullar tatil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitime bir hafta ara verildiğini duyurdu

Haber; Sporx.com
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Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Okullar tatil
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31 Ekim 2020 12:12
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Yaraları hep birlikte saracağız. İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık.

Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız."



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