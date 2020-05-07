Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 'Yazın okul yok, isteyene EBA var'

Yeni tip koronavirüs salgını yüzünden eğiteme verilen aranın ne zaman biteceği merak ediliyor. Öğrencilerin en büyük merakı ise, yaz tatilinde telafi derselerinin yapılıp yapılmayacağı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin "Bu yaz okul var mı" sorusuna bu kez Instagramdan yanıt verdi.Tatilde okul olmayacağını ama EBA TV'nin yayınına devam edeceğini belirtten Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:Bu konuda çok açıklama yapmamıza rağmen özellikle çocuklardan gelen "yaz tatilinde okul var mı?" sorusuna "hayır" cevabı vermeye doyamıyorum.:) Bir de buradan yazayım, siz iletin. Kuzum yaz tatilinde okul yok. Bu kadar kapalı kaldıktan sonra biz sizin tatilinizi alır mıyız sizden? Okul yok; koşmak var, doyasıya oynamak var, aile büyüklerinizle görüşmek var, ağaçlara sarılmak var, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var, kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. Eba yine açık, Eba Tv yine yayında, önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var, isteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var, hazırladığımız güzel yayınlar ve eğlenceli içerikler var. Okul yok ama, ondan eminiz. Tamam mı?:)