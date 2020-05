Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Bazı illerde okullar açılacak mı?

EĞER İLLERE GÖRE OKULLARIN AÇILIMI OLURSA...

LGS NASIL OLACAK?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulis programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz.Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz.Şimdi yeniden motive olma zamanı yeniden yükselme zamanı. Yapay zeka temelli akıllı destek sistemi getirdik. Her bir çocuğa özel rehberlik sistemi geliştirdik.Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Biliyorsunuz LGS'de bir ilk olacak bu. Kendi öğretmenleri olmayacak ama bildiği bir okul olacak. Her öğrenci 1 veli ile gelirse ya da hiç gelmezse okulların bahçesi ne durumda 45 dakikalık ara var bu ara nasıl yönetilecek? LGS konusunda il il özel çalışmalar yapıyoruz.Haklı olarak beklenti içerisindeler fakat bizim bir atamayı gerçekleştirmemiz için bir öğretmenin sınıfı olması öğrencilerinin olması lazım ama şu an yok. Bir gün öğretmenliğe başlamış olsaydı atama tamamlanmış olacaktı. Okul açıldığında hemen başlayacaklar.