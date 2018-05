Milli diskçinin hedefi yeni şampiyonluklar

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli diskçi Berke İnaloğlu, başarılarına yenisini eklemek için hazırlıklarına hız verdi.Son olarak Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda genç erkekler kategorisinde birinci olan milli diskçi, 21- 22 Nisan'da Bursa'da gerçekleştirilecek Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası ve daha sonra katılacağı uluslararası şampiyonalarda zirveyi hedefliyor."En büyük destekçim" dediği babasıyla haftanın 6 günü çift idman yapan Berke, Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.Milli diskçi Berke, yaptığı açıklamada, sezonu iyi açmak için sıkı bir çalışma sürecinden geçtiğini söyledi.Çalışmaların meyvesini aldığı için mutlu olduğunu belirten Berke, "Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda 23 yaş altı kategorisinde birinci, büyükler kategorisinde ise ikinci oldum. Her sporcu gibi birinci olmak istiyorum. Ona göre çalışma planımız var. Şu ana kadar yaptığımız planlar işe yaradı. Devamının geleceğini düşünüyorum." dedi.Berke, imkansızlıklar içerisinde çalıştığını ancak asıl başarının bu koşullar içerisinden çıktığına dikkati çekerek, başarılı bir kariyere sahip olarak isminden söz ettirmek istediğini dile getirdi.- "Aile desteği çok önemli"Kuvvet, dayanıklılık, sürat yönünden her geçen gün bir üst seviyeye çıktığını vurgulayan Berke, istekli ve kararlı olduğu takdirde çok istediği olimpiyat başarısını da elde edeceğini ifade etti.Milli diskçi, isminin olimpiyatlarda başarıyla anılmasını istediğini aktararak, "Her sporcu gibi olimpiyatlara katılmak istiyorum. Ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.Babasının her zaman kendisine destek verdiğini kaydeden Berke, şöyle devam etti:"Babamın manevi desteği beni daha çok çalışmaya yöneltiyor. Daha çok çalışınca başarı elde ediyoruz. Psikolojik olarak da iyi geliyor. Bunu antrenmanlarıma yansıtabiliyorum. Bunun sonucunda da başarı geliyor. Günde iki antrenman yapıyorum. Babam her seferinde gelir. Her zaman beraber çalışırız. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Hava soğuk oluyor. Hiç şikayet etmeden benimle geliyor, yanımda oluyor. Maddi manevi desteğini esirgemiyor. Bu güzel bir duygu. Onun için başarılı olmak istiyorum. Aile desteği çok önemli. Ailenin yanında olduğunu bildiğin zaman onlar için çalışıyorsun. Ailenin güvendiğini hissediyor. Ona göre daha çok motive oluyorsun."Baba Erdal İnaloğlu da elde edilen başarıların oğlunun güvenini arttırdığını anlatarak, "Çocuklarımız çok önemli ve kıymetli. Ben de elimden geldiği kadar destek oluyorum çünkü benim desteğim onun spora daha iyi bağlanmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.