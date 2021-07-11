Milli ciritçi Münevver Hancı, 23 yaş altında Avrupa ikincisi oldu

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Münevver Hancı, kadınlar cirit atmada gümüş madalya kazandı.
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar cirit atma finali yapıldı. Münevver, 57,37 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Aliaksandra Konshyna (Belarus), 59,14 metreyle şampiyonluğa ulaştı.
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar cirit atma finali yapıldı. Münevver, 57,37 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Aliaksandra Konshyna (Belarus), 59,14 metreyle şampiyonluğa ulaştı.