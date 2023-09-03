Milli cimnastikçilerden iki madalya

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yer aletinde milli sporculardan Sevgi Seda Kayışoğlu altın, Bengisu Yıldız gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli cimnastikçilerden iki madalya
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03 Eylül 2023 19:56
Son güncelleme 03 Eylül 2023 20:14
Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda yer aletinde milli sporculardan Sevgi Seda Kayışoğlu altın, Bengisu Yıldız gümüş madalyanın sahibi oldu. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Yer aletinde performans sergileyen milli cimnastikçi Sevgi Seda Kayışoğlu, jüriden topladığı 13,000 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalya kazandı.

Farklı ülkelerden 8 sporcunun yarıştığı alette, 12,833 puanla 2. olan Bengisu Yıldız da gümüş madalyaya uzandı.

Bronz madalyanın sahibi ise 12,400 puanla Slovenya'dan Lucija Hribar oldu.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.

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