Milli cimnastikçilerden final başarısı

İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan paralel bar, Adem Asil halka aletinde finale yükseldi.Liverpool kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu ve Mehmet Ayberk Koşak, genel tasnif elemelerinde serilerini sundu.Paralel barda 15.200 alan Ferhat Arıcan ile halka aletinden 14.666 elde eden Adem Asil, bireysel alet finallerine adını yazdırdı. Adem ayrıca 14.333 puanla atlama aletinde birinci yedek finalist oldu.Genel tasnif elemelerinde 242.828 puan elde eden Artistik Cimnastik Erkek Takımı, 11. oldu. İlk 8'e giremeyen milli takım genel tasnif finallerine katılma başarısı gösteremedi.Bireysel alet finalleri 5-6 Kasım tarihlerinde yapılacak.Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli takımın genel tasnif elemelerinde yarıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Milli cimnastikçilerden Ferhat Arıcan ise mücadelelerinden dolayı takım arkadaşlarını tebrik ederek,diye konuştu.Milli cimnastikçi Adem Asil de bireysel performansını değerlendirerek,değerlendirmesini yaptı.