Milli cimnastikçilerden Challenge Kupası'nda 8 madalya

Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular, 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.



Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 25 ülkeden 97 sporcunun katılımıyla 1 Eylül'de başlayan organizasyon, bireysel alet finalleriyle sona erdi.



Finallerde Türkiye'den 9 sporcu, madalya kazanmak için jüri karşısında performanslarını sergiledi.



Türkiye hanesine yine 8 madalya yazdırdı



Milli cimnastikçi Ahmet Önder, yer aletinde 13,800 puanla altın, barfikste 14,100 puanla altın, paralel barda da 14,750 puanla bronz madalya kazandı.



Yer aletinde performans sergileyen milli sporculardan Sevgi Seda Kayışoğlu, jüriden topladığı 13,000 puanla altın, Bengisu Yıldız da 12,833 puanla gümüş madalyaya uzandı.



Atlama masasında 12,950 puanla ikinci olan Bengisu Yıldız gümüş, aynı puandaki Ceren Biner de bronz madalyanın sahibi oldu.



Mehmet Ayberk Koşak, halka aletinde 14,450 puanla ikinci olup gümüş madalya kazandı.



Mersin'de geçen yıl yapılan 5. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz kazanan milliler, bu yıl da 8 madalyanın sahibi oldu.



Dereceye giren sporculara ödülleri, salonda düzenlenen törende Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen tarafından verildi.



Organizasyonda dereceye giren sporcular, ülkeleri ve aldıkları puanlar şöyle:



Erkekler



Yer aleti:



1. Ahmet Önder (Türkiye) - 13,800 puan



2. Cameron Lynn (Birleşik Krallık) - 13,600 puan



3. Benedek Tomcsanyi (Macaristan) - 13,550 puan



Kulplu beygir:



1. Ahmad Abu Al Soud (Ürdün) - 15,550 puan



2. Oleg Verniaiev (Ukrayna) - 14,800 puan



3. Oskar Kirmes (Finlandiya) - 13,500 puan



Paralel bar:



1. Oleg Verniaiev (Ukrayna) - 15,000 puan



2. Nazar Chepurnyi (Ukrayna) - 14,750 puan



3. Ahmet Önder (Türkiye) - 14,750 puan



Atlama masası:



1. Nazar Chepurnyi (Ukrayna) - 14,900 puan



2. Abdulaziz Mirvaliev (Özbekistan) - 14,475 puan



3. Igor Radivilov (Ukrayna) - 14,450 puan



Halka:



1. Nikita Simonov (Azerbaycan) - 14,900 puan



2. Mehmet Ayberk Koşak (Türkiye) - 14,450 puan



3. Igor Radivilov (Ukrayna) - 14,200 puan



Barfiks:



1. Ahmet Önder (Türkiye) - 14,100 puan



2. Tin Srbic (Hırvatistan) - 14,100 puan



3. Krisztian Balazs (Macaristan) - 14,050 puan



Kadınlar



Atlama masası:



1. Oksana Chusovitina (Özbekistan) - 13,067 puan



2. Bengisu Yıldız (Türkiye) - 12,950 puan



3. Ceren Biner (Türkiye) - 12,950 puan



Asimetrik paralel:



1. Anna Lashchevska (Ukrayna) - 13,533 puan



2. Rose Woo (Kanada) - 13,433 puan



3. Sara Sulekic (Hırvatistan) - 13,233 puan



Denge:



1. Anna Lashchevska (Ukrayna) - 13,767 puan



2. Rose Woo (Kanada) - 13,167 puan



3. Nikolett Szilagyi (Macaristan) - 13,067 puan



Yer aleti:



1. Sevgi Seda Kayışoğlu (Türkiye) - 13,000 puan



2. Bengisu Yıldız (Türkiye) - 12,833 puan



3. Lucija Hribar (Slovenya) - 12,400 puan



