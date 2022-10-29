Milli cimnastikçiler takımın en yeteneklisini seçti

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için İngiltere'ye gelen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, kendileriyle ilgili kısa sorulara eğlenceli yanıtlar verdi.



Organizasyon için Liverpool'da olan milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak ve Sercan Demir, AA muhabirinin takımla ilgili sorduğu, "cimri, bonkör, yetenekli, uykucu, tembel, çalışkan, antrenmana erken ve geç gelen, iyi ve kötü giyinen, sosyal medyayı iyi ve kötü kullanan, ciddi ve şakacı" gibi sorulara cevap verdi.



Soruların yanıtlandığı sırada eğlenceli anlar oluşurken, milli cimnastikçilerin hepsi takımın en cimrisinin Adem Asil, en iyi sosyal medya kullananın Ferhat Arıcan, en eğlencelisinin de Yunus Emre Gündoğdu olduğunu söyledi.



Ayrıca Yunus Emre Gündoğdu'nun "Kolpaçino" filminde başrol oynayan Şafak Sezer'in taklidini yapması eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.



Milli cimnastikçilerin cevapları şu şekilde:



Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın kaptanı Ferhat Arıcan:



En cimri: Adem Asil.



En bonkör: Ahmet Önder.



En yeteneklisi: Tüm takım.



En uykucusu: Ahmet Önder.



En tembeli: Sercan Demir.



Antrenmana en erken gelen: Yunus Emre Gündoğdu ve Ahmet Önder.



Antrenmana en geç gelen: Mehmet Ayberk Koşak.



Sosyal medyayı en iyi kullanan: Ahmet Önder.



En kötü kullanan: Adem Asil.



En iyi giyinen: Ahmet Önder.



En kötü giyinen: Adem Asil.



En ciddi: Ahmet Önder.



En şakacı: Yunus Emre Gündoğdu.



Takımda en çok sevdiğin kişi: Takımdaki tüm sporcular.



Takımın en disiplinlisi: Ahmet Önder.



Ahmet Önder:



En cimri: Adem Asil.



En bonkör: Ferhat Arıcan.



En yeteneklisi: Hepimiz çok yetenekliyiz.



En uykucusu: Sercan Demir.



En tembeli: Herkes çalışkan.



En çalışkanı: Adem Asil.



Antrenmana en erken gelen: Ben hariç Yunus Emre Gündoğdu.



Antrenmana en geç gelen: Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak.



Sosyal medyayı en iyi kullanan: Ferhat Arıcan.



En kötü kullanan: Adem Asil.



En iyi giyinen: Ferhat Arıcan.



En kötü giyinen: Adem Asil.



En ciddi: Benden sonra Sercan Demir.



En şakacı: Yunus Emre Gündoğdu.



Takımın en sevdiğin kişi: Yunus Emre Gündoğdu.



Takımın totemcisi: Ferhat Arıcan.



Mehmet Ayberk Koşak:



En cimri: Adem Asil.



En bonkör: Ferhat Arıcan.



En yeteneklisi: Spor açısından hepimiz yetenekliyiz ama taklit konusunda Yunus Emre Gündoğdu.



En uykucusu: Ahmet Önder.



En çalışkanı: Adem Asil.



Antrenmana en erken gelen: Yunus Emre Gündoğdu.



Antrenmana en geç gelen: Adem Asil.



Sosyal medyayı en iyi kullanan: Ferhat Arıcan.



En kötü kullanan: Sercan Demir.



En iyi giyinen: Yunus Emre Gündoğdu.



En kötü giyinen: Adem Asil.



En ciddi: Dışardan Ahmet Önder çok ciddi duruyor.



En şakacı: Yunus Emre Gündoğdu.



Takımın en sevdiğin kişi: Tüm takım.



Takımın totemcisi: Yunus Emre Gündoğdu.



Adem Asil:



En cimri: Benden sonra Yunus Emre Gündoğdu.



En bonkör: Yılmaz Göktekin'den hocadan sonra Ferhat Arıcan.



En yeteneklisi: Yaptığımız iş dışında Yunus Emre Gündoğdu.



En uykucusu: Ahmet Önder.



En tembeli: Sercan Demir.



En çalışkanı: Dönemlere göre Ahmet Önder.



Antrenmana en erken gelen: Ahmet Önder.



Antrenmana en geç gelen: Ferhat Arıcan.



Sosyal medyayı en iyi kullanan: Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan.



En kötü kullanan: Yunus Emre Gündoğdu.



En iyi giyinen: Ahmet Önder.



En kötü giyinen: Ferhat Arıcan.



En ciddi: Ahmet Önder.



En şakacı: Yunus Emre Gündoğdu.



Takımın en sevdiğin kişi: Tüm takımı seviyorum.



Takımın totemcisi: Ahmet Önder.







En cimri: Adem Asil.



En bonkör: Kaptanımız Ferhat Arıcan.



En yeteneklisi: Spor konusundan herkes birbirinden yetenekli ama Yunus Emre Gündoğdu'nun başka yetenekleri var.



En uykucusu: Benim ama kendimizi söylemediğimiz için Mehmet Ayberk Koşak.



En tembeli: Ben.



En çalışkanı: Herkes birbirinden çalışkan.



Antrenmana en erken gelen: Ahmet Önder ve Yunus Emre Gündoğdu.



Antrenmana en geç gelen: Adem Asil ve Mehmet Ayberk Koşak.



Sosyal medyayı en iyi kullanan: Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder.



En kötü kullanan: Az kullandığını düşündüğüm için Mehmet Ayberk Koşak.



En iyi giyinen: Ferhat Arıcan .



En kötü giyinen: Adem Asil.



En ciddi: Ben ve Ahmet Önder kapışırız.



En şakacı: Yunus Emre Gündoğdu.



Takımın en sevdiğin kişi: Genel olarak herkesi seviyorum ama yaşlarımız yakın olduğu için Mehmet Ayberk Koşak ve Yunus Emre Gündoğdu.



Takımın totemcisi: Odaklanma şekliyle Ferhat Arıcan.



Yunus Emre Gündoğdu:



En cimri: Adem Asil.



En bonkör: Ferhat Arıcan.



En yeteneklisi: Cimnastik haricinde çok güzel futbol oynadığı için Mehmet Ayberk Koşak.



En uykucusu: Sercan Demir.



En tembeli: Sercan Demir.



En çalışkanı: Ahmet Önder ve Adem Asil.



Antrenmana en erken gelen: Ahmet Önder sonra da ben geliyorum.



Antrenmana en geç gelen: Ferhat Arıcan.



Sosyal medyayı en iyi kullanan: Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder.



En kötü kullanan: Adem Asil.



En iyi giyinen: Ferhat Arıcan.



En kötü giyinen: Adem Asil.



En ciddi: Ahmet Önder.



En şakacı: benden sonra Mehmet Ayberk Koşak.



Takımın en sevdiğin kişi: Hepsini çok seviyorum.



Takımın totemcisi: Ferhat Arıcan.





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