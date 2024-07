Milli cimnastikçiler Paris 2024'te madalyaya 'göz' kırptı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale yükselen Türk cimnastiğinin tek olimpiyat madalyalı sporcusu Ferhat Arıcan ile dünya ve Avrupa şampiyonu Adem Asil, gözlerini yine madalyaya çevirdi.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da yapılan artistik cimnastik erkekler takım ve bireysel alet elemelerinde yarışan Adem Asil ile Ferhat Arıcan, organizasyonda finale yükselmeyi başardı.



Elemeleri Adem Asil, halka aletinde 14.866 puanla 5'inci, Ferhat Arıcan da paralel barda 15.033 puanla 7'nci tamamlayarak finale adını yazdırdı.



Ferhat Arıcan: "İkinci olimpiyat madalyamı kazanmayı çok istiyorum"



Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo 2020'den sonra yeniden finallere kalmayı başardığı için mutlu olduğunu söyledi.



Yarışmanın çok keyifli geçtiğini ifade eden Ferhat, "Ailelerimiz, halkımız bizi hem buradan hem de televizyondan destekledi. Çok teşekkür ediyorum. Bu destekler çok önemli. Bireysel olarak yeniden bir tarih yazdım. İnşallah finallerde, elemelerde yaptığımdan daha iyi bir seri yapacağıma inanıyorum. İkinci olimpiyat madalyamı kazanmayı çok istiyorum." diye konuştu.



Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımının üyesi olduğu için gurur duyduğunu vurgulaya Ferhat, "Takım olarak da çok gururluyuz ama çok da üzüldük. Takım olarak finale kalmayı 0,2 puanla kaçırdık. Finallere kalamasak da biz çok iyi takımız." dedi.



Adem Asil: "En az hata yapan madalyayı kazanır"



Milli Cimnastikçi Adem Asil de halka aletinde yaptığı serinin finale kalması için yeterli olduğunu dile getirdi.



Sadece finale kalabilmek için serisine odaklandığını vurgulayan Adem, "Finalde daha detaylı ve daha dikkat ederek serimi sunmaya çalışacağım. Cimnastikte finalde en az hata yapan madalyayı kazanır. İnşallah finalde ben de Ferhat Arıcan'da en az hatayı yapar ve madalyayı kazanırız." değerlendirmesini yaptı.



Adem, atlama masasındaki ikinci atlayışında hata yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Atlama masasında ilk atlayışımda müthiş performans sergiledim. Hayatımın en iyi atlayışını yaptım. Ama ikinci atlayışım olmadı. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Antrenmanda her şeyi doğru şekilde denedim. Bütün zorlu durumları, stresleri aştım. Olimpiyata 1,5 ay kala yaptığım antrenmanlarda hiç düşmedim. Ama geldim ve olimpiyattaki ikinci atlayışımda düştüm. Olimpiyatlar her zaman farklı, bunu defalarca dile getirdim. Sağlık olsun, cimnastik böyle bir spor. Takım olarak da finale kalamadık. Ben onlarla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettik."