Milli cimnastikçiler Bolu'da kampa girdi

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Bolu'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli cimnastikçiler Bolu'da kampa girdi
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20 Kasım 2023 22:47
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Bolu'da başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi'nde konaklayan milliler, çalışmalarını Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda yapıyor.

Milli cimnastikçilerin kampı, 25 Kasım'da sona erecek.

Bolu kampı listesinde bulunan sporcular şöyle:

Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Hasan Bulut, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Sercan Demir, Liu Carlo Mandela Tuaklı, Altan Doğan, Volkan Arda Hamarat, Hakan Ömer Eren, Ahmet Burak Ekici.

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