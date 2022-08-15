Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ödülüne kavuştu

Avrupa Cimnastik Birliği tarafından düzenlenen oylamada 2021'in en iyi erkek artistik cimnastikçisi seçilen Ferhat Arıcan, ödülünü aldı.



2021'in en iyi Avrupalı cimnastikçileri, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen törende ödüllerine kavuştu.



Oylamada Artem Dolgopyat (İsrail), Ilia Kovtun (Ukrayna), Nikita Nagornny (Rusya) ve Max Whitlock'u (Büyük Britanya) geride bırakan Ferhat, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödülü aldığım için çok gururluyum. Hem Türk cimnastiği hem de benim açımdan çok önemli bir ödül." dedi.



Paralel bar disiplininde son 2 yılın Avrupa şampiyonu Ferhat, Türk cimnastiğinin son 5-6 yılda büyük aşama kaydettiğini belirterek, yetenekli bir jenerasyon yakaladıklarını ve başarının sırrının çok çalışmak olduğunu söyledi.



Tokyo 2020'de paralel barda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastik branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat, "Bir çocuğun benden ilham alıp cimnastiğe başlaması, olimpiyat madalyası kazanmaktan daha önemli." ifadesini kullandı.





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