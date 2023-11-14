Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ailelerle buluştu

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönen Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Göztepe Cimnastik Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte aileler ile bir araya geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ailelerle buluştu
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14 Kasım 2023 16:16
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Göztepe Cimnastik Akademisi'nde düzenlenen "Arıcan Yaptı, Sen de Yaparsın" etkinliğinde velilerle buluştu. Türkiye'nin olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçisi olup, kendi adıyla anılan iki hareketi bulunan "Olympian" ünvanlı Arıcan, olimpiyat madalyasına giden zorlu yolu velilerle paylaştı.

Başarıya giden yolda en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyleyen Ferhat Arıcan, "Sizler de çocuklarınızın yanında olun. En büyük mutluluk bir çocuğa ilham verebilmek. Başarının temelinde sporcu-aile-eğitim üçlüsünün hatasız çalışması yer alıyor. Buradaki çocukların arasından da şampiyonlar çıkacak. Yeter ki onları doğru destekleyelim" dedi.

"PARİS'TE DE MADALYA HEDEFLİYORUM"

2024 Paris Olimpiyatları'nda da madalya hedeflediğini sözlerine ekleyen Arıcan, "2016 Rio'ya katıldım. 2020 Tokyo'da ülkemizin cimnastikteki ilk ve tek madalyasını kazandım. Kariyerimde bir çok ilki yaşayıp, ülkeme yaşattım. Paris'te ise üst üste iki olimpiyatta madalya kazanan ilk Türk cimnastikçisi olmayı hedefliyorum. Göztepe Cimnastik Akademisi'nde eğitim gören çocuklarımız için böylelikle bir ilham kaynağı daha oluşturacağım" diye konuştu. 
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