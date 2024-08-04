Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a coşkulu karşılama

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda paralel bar finalinde 15.100 puanla 5'inci olan Ferhat Arıcan, İzmir'e döndü. Milli sporcu İzmir'de coşkuyla karşılandı.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a coşkulu karşılama
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda paralel bar finalinde 15.100 puanla 5'inci olan Göztepe'nin milli cimnastikçisi Ferhat Arıcan, İzmir'e dönüşünde coşkuyla karşılandı.

Cumhuriyet tarihinde daha önce olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçi olan, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yine paralel barda bronz madalya kazanarak ülkemize cimnastikte tarihin ilk olimpiyat madalyasını getiren, Rio, Tokyo ve Paris'te üst üste 3 olimpiyatta mücadele ederek bu alanda rekoru da elinde bulunduran 31 yaşındaki sporcu, kente dönüşte yalnız kalmadı.

Paris'te finale kalıp art arda ikinci olimpiyat madalyasını kıl payı kaçıran artistik cimnastikçiyi İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda Göztepe'nin olimpik branşlarının sporcu ve antrenörleri ellerinde ay-yıldızlı bayraklar, pankartlar ve çiçeklerle karşıladı.

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