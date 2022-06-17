Milli cimnastikci Ayşe Begüm Dünya ikincisi!

Milli cimnastikci Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde dünya ikincisi oldu.

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Milli cimnastikci Ayşe Begüm Dünya ikincisi!
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17 Haziran 2022 21:17
Milli cimnastikci Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde 20.350 puanla dünya ikincisi oldu.

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