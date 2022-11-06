Milli cimnastikçi Arıcan, dördüncü oldu

Milli sporcu Ferhat Arıcan, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel bar aletinde dördüncü oldu.
Liverpool kentinde bugün sona erecek organizasyonda bireysel alet finallerine yükselen Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde serisini sundu.
Ferhat Arıcan, 15.066 puanla dördüncü oldu.
Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou birinci, Alman Lukas Dauser ikinci, Filipinli Carlos Edriel Yulo üçüncü sırayı aldı.
Liverpool kentinde bugün sona erecek organizasyonda bireysel alet finallerine yükselen Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde serisini sundu.
Ferhat Arıcan, 15.066 puanla dördüncü oldu.
Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou birinci, Alman Lukas Dauser ikinci, Filipinli Carlos Edriel Yulo üçüncü sırayı aldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ