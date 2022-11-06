Milli cimnastikçi Arıcan, dördüncü oldu

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde dördüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli cimnastikçi Arıcan, dördüncü oldu
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06 Kasım 2022 19:49
Milli sporcu Ferhat Arıcan, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel bar aletinde dördüncü oldu.

Liverpool kentinde bugün sona erecek organizasyonda bireysel alet finallerine yükselen Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde serisini sundu.

Ferhat Arıcan, 15.066 puanla dördüncü oldu.

Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou birinci, Alman Lukas Dauser ikinci, Filipinli Carlos Edriel Yulo üçüncü sırayı aldı.

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