Milli cimnastikçi Adem Asil'den bronz madalya

Milli sporcu Adem Asil, Almanya'daki Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli cimnastikçi Adem Asil'den bronz madalya
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27 Şubat 2022 19:28
Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Adem Asil, atlama masasında bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem Asil, atlama masasında 14.583 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Adem Asil, İbrahim Çolak'ın altın madalya kazandığı halka aletinde 4. sırayı almıştı.

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