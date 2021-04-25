Milli cimnastikçi Adem Asil barfiks aletinde Avrupa üçüncüsü oldu

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, barfiks aleti finallerini üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli cimnastikçi Adem Asil barfiks aletinde Avrupa üçüncüsü oldu
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25 Nisan 2021 17:12
Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, barfiks aleti finallerini üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada Adem Asil, barfiks aletinde 13.766 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 13.466 puan ile beşinci sırada yer aldı.

Organizasyonda 14.066 puanla Rus David Belyavskiy altın, 13.833 puanla Alman Andreas Toba ise gümüş madalya elde etti.



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