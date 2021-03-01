Milli buz patencilerden Sofya'da 4 madalya

Milli buz patenciler, Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda 4 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli buz patencilerden Sofya'da 4 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2021 13:45
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcular, 4 madalya elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 'advanced novice' erkekler kategorisinde yarışan Efe Ergin Dinçer altın, Mehmet Cenkay Karlıklı gümüş, 'junior' erkeklerde mücadele veren Alp Eren Özkan altın ve Ali Efe Güneş ise gümüş madalyanın sahibi oldu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için