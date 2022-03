Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda gençler kategorisinde birinci olan Altın Patenciler Spor Kulübü Golden Roses takımı, Avusturya'daki dünya şampiyonasında başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.



Takım antrenörü Özge Özkaya ile buz pateni sporcuları, İnnsbruck kentinde 16-20 Mart'ta düzenlenecek Dünya Gençler Senkronize Artistik Patinaj Şampiyonası için çalışmalarını ve hedeflerini değerlendirdi.



Buz patenci 18 yaşındaki Çağla İpek Önal, Atılım Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği birinci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Türkiye şampiyonası için yoğun bir kamp programımız vardı, her gün antrenman yaptık. Genelde geç saatlerde buz üzerinde antrenman yaptık, kara antrenmanlarımız da var, çok çalıştık ve sonunda bu emeklerin karşılığını aldık." dedi.



Buz dışında karada esneme üzerine çalıştıklarını da aktaran Çağla, annesinin teşvikiyle buz patenine 4 yaşında başladığını ve 14 yıldır severek yaptığını söyledi.



Çağla, dünya şampiyonası için de "Dünyadaki en iyi takımlarla yarışacağız, bu büyük bir onur. Türkiye'yi ve bayrağımızı temsil edeceğiz, çok heyecanlıyız. Hedefimiz Türkiye adına en iyi dereceyi yapmak." diye konuştu.



Ankara Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği eğitimi alan 19 yaşındaki buz patenci Hatice Ayça Çelik de "7 yaşında bu spora başladım, bazı olumsuzluklar nedeniyle bıraktım, 15 yaşında tekrar geri döndüm, çok severek yapıyorum. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Başarılı bir takım olduklarını ifade eden Hatice Ayça, "İmkanlarımızın doğrultusunda gerçekten çok çalıştık, dünya şampiyonasında da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Türkiye'de buz patenine destek var ama daha iyi olabilir, her sene daha iyi oluyoruz, seviye artışını gözlerimizle görebiliyoruz. Umarım daha da iyi olacağız. Olabildiğince uzun süre kaymak istiyorum. Dünya şampiyonasından da madalya ile ülkemize dönmeyi gerçekten çok isteriz." şeklinde konuştu.



Milli genç sporcu lise birinci sınıf öğrencisi Bahar Coşkun da Türkiye şampiyonasında birinciliği çok çalışarak elde ettiklerini dile getirerek "Çok mutluyuz, sadece, dünya şampiyonasında bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Önceki senelerde alınan puanlardan daha yüksek puanlar hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Antrenör Özkaya: "Türkiye için son yıllarda anlam kazanmış bir branş"



Golden Roses Takımı antrenörü Özge Özkaya da 10 yıldır bu branşta sporcuları yetiştirdiğini belirterek, "Her yaş grubunu çalıştırıyorum, 5 ve 19 yaş arası sporcularımız var. İki ayrı branşta figür artistik patinaj ve senkronize artistik patinaj alanlarında faaliyet gösteriyorum. Bu spor için çocukken başlangıç önemli." diye konuştu.



Özkaya, salgın nedeniyle iki yıllık aranın ardından gelen Türkiye şampiyonluğunun kendilerini çok memnun ettiğini belirtti.



Özkaya, hazırlık sürecinde aynı tesislerde birden çok branşın çalışmasının kendilerini kısıtladığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Bursa'da ve Samsun'daki pistlere gidip kamp yaparak tesis kısıtlamalarını aşmaya çalıştık, günde 8 saat antrenman yaparak sporcuların performanslarını yükselttik. Türkiye şampiyonluğunu kazanarak ilk hedefimize ulaştık. Ülke olarak dünya şampiyonasına ilk kez gitmiyoruz. Türkiye için son yıllarda anlam kazanmış bir branş, yeni sporcular yetiştiriyoruz. Başarı biraz zaman alacak ama süreci doğru takip ediyoruz. Türkiye'de bu branş çok hızlı gelişti. Teknik alt yapımız da süratle dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edebilecek kıvama geldi, bunun üstüne çıkmamız gerekiyor."



Sponsor desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Özge Özkaya, "Bu çok maliyetli bir spor, günde en az 4 saat buz içi ve buz dışı antrenman oluyor, haftanın en az 5 günü çalışıyorlar. Avantajlı, teknik alt yapısı güçlü takımlarla yarışıyoruz, dolayısıyla bu branşın gelişmesi için desteklenmesi gerekiyor." dedi.



Bu sporda başarılı ülkelerle olan açıklarını kapatmak için daha fazla emek sarf ettiklerini aktaran Özge Özkaya, "Dünya şampiyonasına 25 ülke katılıyor. İddiamız bu sporu Türkiye'de de tanınan bir branş haline getirmek, dünya şampiyonalarında ilk ona giren takımlardan biri olabilmek. Elbette çok uzun yıllardır yaptığımız bir branş değil senkronize, dolayısıyla dünya şampiyonasında önceki yıllarda aldığımız puanların üzerine çıkabilmek bizim için en iyi netice." şeklinde görüş belirtti.





