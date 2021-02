Milli boksörlerin gözü olimpiyat altınında

Milli boksörler Necat Ekinci ve Berat Acar, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor



Son olarak Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nı sıkletlerinde 3. sırada bitirerek bronz madalya kazanan milli boksörler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda burnundan sakatlandığı için yarı final maçına çıkamayan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavisinin olumlu ilerlediğini ve iyi durumda olduğunu söyledi.



Turnuvaya Kastamonu'da yaptıkları kampla hazırlandıklarını aktaran Ekinci, "Macaristan'a gittik, kota mücadelelerindeki rakiplerimizle karşılaştık. Güzel maçlar yaptık. 2 maç aldım, çeyrek finalde burnuma kafa gelmişti, onun için sakatlandım ve yarı final müsabakasına çıkamadım. Hayırlısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çalışmalarına etkisini anlatan milli boksör, "Pandemi süreci ilk başlarda bizi bayağı zorladı. Haziran-temmuz ayına kadar kamp yapamadık, takımdan uzak kaldık. Evde de belirli imkanlar çerçevesinde çalışabildik. Sonra kamplara başladık, ikili kamplar yaptık. Çok şükür iyi geçti. Özbekistan'a gittik ikili kamp yapmaya. Gerçekten çok başarılı geçti. Bu zamana kadar problemsiz geldik çok şükür. İnşallah daha da iyi olacak." şeklinde konuştu.



Olimpiyatların ertelenmesinin avantaj ve dezavantajlarının sorulması üzerine konuşan Ekinci, "Avantaj olarak ben olimpiyatların yapılması planlanan tarihten önce 2018'de 60 kiloda dövüşüyordum, iki sıklet atladım ve 69 kiloya çıktım. Ertelenmesi benim avantajıma oldu. Vücudum oturdu, kilom oturdu. Artık daha elverişli şekilde çalışabiliyorum." yanıtını verdi.



Necat Ekinci, Pakistan asıllı boksör Naseem Hamed ve Muhammed Ali'yi örnek aldığını belirterek, "Bu çalışmalarımızın hepsi olimpiyat için. Her şeyi olimpiyat için yapıyoruz. Bunlar sadece birer basamak. Olimpiyat için en iyi şekilde çalışıyoruz, evimize bile gidemiyoruz. Her zaman kamplardayız. Mücadele ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. En büyük hedefim çocukluk hayalim olan olimpiyat altın madalyasını almak." ifadelerini kullandı.



Acar: "Olimpiyatta altın madalya kazanmak istiyorum"



Samsunlu olduğunu belirten milli boksör Berat Acar, Macaristan'da güzel bir turnuva geçirdiklerini aktardı.



+91 kiloda ilk defa Macaristan'da müsabakaya çıktığını vurgulayan Acar, "Ben orada 2 maç kazandım. Üçüncü karşılaşmada İngiliz rakibime yenildim. Sağlam bir boksördü. Ama genel olarak güzel geçti bizim için." diye konuştu.



Tokyo Olimpiyatları'nın Kovid-19 nedeniyle ertelenmesini değerlendiren Berat Acar, "Benim için olimpiyatların ertelenmesinin olumsuz bir tarafı olmadı. Hatta daha iyi çalışabildik, bize zaman kazandırdı." açıklamasında bulundu.



"Pandemi dönemi biraz sıkıntılı geçti ama şu an milli takımda kamplar, maçlar ve ikili kamplar güzel geçiyor. İyi hazırlanıyoruz." diyen milli boksör, "Güzel hedeflerimiz var. İnşallah madalyalara ulaşırız. Ben de herkes gibi olimpiyatta altın madalya kazanmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.



Berat Acar, Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk ve Muhammed Ali'yi örnek aldığını sözlerine ekledi.