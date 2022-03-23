Milli boksörlerden Avrupa şampiyonluğu!

Türkiye, Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı 10 madalya ile tamamlarken Milli boksörler Kerem Özmen ve Samet Gümüş, altın madalya başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli boksörlerden Avrupa şampiyonluğu!
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23 Mart 2022 22:20
Milli boksör Kerem Özmen, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kerem Özmen, 63.5 kilo finalinde Ermeni rakibi Artur Shakhpazyan'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, böylece şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamladı.

Erkeklerde Kerem Özmen'in yanı sıra Samet Gümüş altın, Nurullah Oyan, Mehmethan Çınar, Tahir Taha Akkoyun ve Emir Büyükdağ bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise Erivan Barut ve Hatice Akbaş altın, Gizem Özer gümüş, Gizem En ise bronz madalya aldı.



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