Milli boksörlerden 8 bronz madalya

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Milli boksörlerden 4'ü finale yükseldi, 8'i ise bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli boksörlerden 8 bronz madalya
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17 Kasım 2023 22:53
Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan 4'ü finale yükseldi, 8'i ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonada yarı final müsabakaları yapıldı.

Kadınlarda Nurselen Yalgettekin (48 kilo), Gamze Soğuksu (52 kilo) ve Büşra Işıldar (75 kilo) finale çıktı.

Nilay Yaren Çam (54 kilo), Gizem Özer (63 kilo), Sıla Üçyıldız (81 kilo) ve Şeyma Düztaş (+81 kilo) ise rakiplerine yenilerek bronz madalya aldı.

Erkeklerde ise Sultan Osmanlı (75 kilo) adını finale yazdırdı.

Semih Gümüş (51 kilo), Can Kaya (54 kilo), Fatih Kaya (67 kilo) ve Emir Büyükdağ (92 kilo) da bronz madalya elde etti.

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