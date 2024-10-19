Milli boksör Yonca Gül, Busenazların izinden gitmek istiyor

Milli boksör Yonca Gül Yılmaz, örnek aldığı olimpiyat madalyalı milli sporcular Busenaz Sürmenli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi büyük başarılar yaşamak istiyor.Boksa 12 yaşında Kırşehir'de başlayan 17 yaşındaki Yonca Gül'ün kariyerinde bir Avrupa ile 4 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile Tokyo ve Paris olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu örnek alan Yonca Gül, onların izinden gitmek istiyor.Genç Kadın Milli Boks Takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.Yonca Gül Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü Mehmet Dalbudak'ın Kırşehir'de okullarına geldiğini ve boks sporunu anlattığını söyledi.Dalbudak sayesinde boksa başladığını ifade eden Yonca Gül,dedi.Takım halinde güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Yonca Gül, şunları kaydetti: