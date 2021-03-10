Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, 14 altın madalyanın ardından gözünü olimpiyatlara çevirdi

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda vize alarak olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.



Tuğrulhan, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nın hazırlıkları kapsamında Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde antrenmanlarını sürdürüyor.



Kariyerinde iki dünya, birer Avrupa, Akdeniz Oyunları ve Balkan ile 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan, 14 altın madalya sahibi 22 yaşındaki Tuğrulhan, Avrupa şampiyonalarında 4 kez de ikincilik kürsüsüne çıktı.



Kars'ta ailesinin desteğiyle 13 yıl önce boksa başlayan Tuğrulhan, çocukluk hayali olan olimpiyat madalyasını kazanmak için ter döküyor.



Tuğrulhan Erdemir, AA muhabirine, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü birinci sınıfta eğitim gördüğünü belirtti.



Kastamonu'da, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na hazırlandığını anlatan Tuğrulhan, "Antrenmanlarımızı iyi yapıp maç eksikliklerimizi kapatıp olimpiyat vizelerine iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Mart ayının 15'inde İstanbul'da Uluslararası Boğaziçi Turnuvası var. Ondan sonra tekrar kampımız başlayacak." diye konuştu.



- "Bunu yapacağım, kendime inanıyorum"



Avrupa kota müsabakalarında takım olarak çok sayıda vize almak istediklerini ifade eden Tuğrulhan, bunu yapacak güçte olduklarını vurguladı.



Olimpiyatlar için uzun süredir çalıştığına işaret eden ay-yıldızlı sporcu, şunları kaydetti:



"Çocukluk hayalim olan olimpiyatlar geldi. 13 yıldır hayalim olan olimpiyatlara hazırlanıyorum. Benim olimpiyat vizesi almama bir maçım kaldı. Olimpiyat vizesi alıp ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Bunu yapacağım, kendime inanıyorum."



