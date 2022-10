Milli boksör, hedeflerine ulaşabilmek için yoğun çalışıyor

Kadın Boks Milli Takımı sporcusu Gamze Soğuksu, yıldız, genç ve 22 yaş altı kategorilerinde elde ettiği başarıları büyüklerde de sürdürmeyi hedefliyor.



Antrenörü İbrahim Gündoğdu'nun desteğiyle 2016 yılında ortaokul öğrencisiyken boksa başlayan Gamze, bugüne kadar Türkiye'de yapılan organizasyonlarda 5, Avrupa şampiyonalarında 2 olmak üzere 7 madalya kazandı.



Bu başarılarının ardından büyüklerde Kadın Boks Milli Takımı'na yükselme başarısı gösteren 19 yaşındaki sporcu, yeni hedeflerine ulaşabilmek için çalışıyor.



Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarına devam eden Gamze, fırsat buldukça geldiği memleketi Ordu'da da antrenman yapıyor.



Altınordu ilçesindeki Merkez Ortaokulunun spor salonunda çalışan Gamze, ilk defa mücadele edeceği büyükler kategorisinde hayallerini süsleyen başarılara ulaşmak istiyor.



Milli boksör Gamze Soğuksu, AA muhabirine, "erkek sporu" denmesine aldırış etmeden başladığı boksun artık hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Gece gündüz demeden çalışarak kendisini geliştirdiğini anlatan Gamze, ilk madalyasını 2018'de katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda aldığını belirtti.



Ay-yıldızlı sporcu, 5 yıl üst üste farklı kategorilerde Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdiğini, ayrıca yıldız ve gençlerde Avrupa ikinciliği bulunduğunu kaydetti.



Bundan sonra organizasyonlarda büyükler kategorisinde yer alarak Türkiye'yi temsil edeceğini aktaran başarılı sporcu, sorumluluğunun ve kendisinden beklentilerin de arttığının altını çizdi.



"Kendimi sürekli geliştirmem gerektiğini biliyorum"



Gamze Soğuksu, büyüklerde rakiplerinin çok zorlu olduğunu belirterek, "Bunun farkındayım ve kendimi sürekli geliştirmem gerektiğini biliyorum. Bu bilinçle çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.



Her şeye rağmen başaracağına inandığını vurgulayan milli sporcu, "Bunun için çok çalışıyorum. Yaklaşık dört yıldan bu yana Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kalıyorum. Orada antrenörlerim bizimle çok yakından ilgileniyor. Çalışmalarım her geçen gün çok daha iyiye gidiyor." diye konuştu.



Gamze, aralık ayında büyüklerde Türkiye Şampiyonası olduğunu kaydederek, "Burada ilk defa büyüklerde ringe çıkacağım. Benim için çok önemli bir şampiyona olacak. Hemen ardından da Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. İnşallah hedefim buralardan iyi dereceler alıp 2024 Olimpiyatları'na katılabilmek." ifadelerini kullandı.



Bir sporcu için Avrupa ve dünya şampiyonalarında alınacak başarının çok önemli olduğunu belirten Gamze, bu gururu ülkesine ve ailesine yaşatmayı çok istediğini dile getirdi.



Milli boksör, idolünün olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli olduğunu aktararak, "Kendisi her şeyden önce çok iyi biri. Busenaz abla ile sürekli konuşuyoruz. Onun elde ettiği başarıları görünce ve maçlarını izleyince ben de çok gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.



Halen Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olduğunu anımsatan Gamze, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile kulüp yöneticilerine de teşekkür etti.



Milli sporcunun antrenörü İbrahim Gündoğdu ise ortaokul öğrencisiyken keşfettiği Gamze'nin çok çalışkan ve azimli bir boksör olduğuna işaret ederek, büyükler kategorisinde başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.



Sporcusunu boksta önemli yerlere getirmek için çok çalıştıklarını dile getiren Gündoğdu, şunları kaydetti:



"Bugün gelinen süreçte Gamze kendisinden beklenen performansı gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Kızımızın geleceği parlak. Hedefimiz önce büyüklerde Türkiye şampiyonu olmak. Ardından Avrupa ve dünyada da başarılar elde ederek 2024 Olimpiyatları için kota alabilmek."



Gamze'nin güneş görmeyen bir salondan yetiştiğini de anlatan antrenör Gündoğdu, "Okulumuzda depo olarak kullanılan yeri spor salonuna çevirdik. İlk defa burada çalışmalara başlayan sporcumuz bugün azmiyle önemli bir yere geldi." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ