Milli boksör Havvanur Kethüda, ülkemizi gururlandırdı

Milli boksör Havvanur Kethüda, Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.



Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksörler mücadele etti.



Milli boksör Havvanur Kethüda, +81 kilonun final mücadelesinde Özbek Shakhobiddinova Sobirakhon'ı yenerek altın madalyaya ulaştı.



57 kiloda Pınar Benek ile 70 kiloda Yoncagül Yılmaz gümüş, 75 kiloda Dilara Sak, 81 kiloda Sudenur Aslan ve 71 kiloda Alperen Yılmaz da bronz madalya kazandı.



Milli genç boksörler organizasyonu 6 madalyayla tamamladı.



