Milli boksör Hatice Akbaş yumruklarını Avrupa için sallıyor

Kariyerinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Hatice Akbaş, ilk kez katılacağı 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.



Babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında muaythaiye başlayan 21 yaşındaki Hatice Akbaş, ayrıca boks ve kick boksla da ilgilendi.



Hatice, muaythaide Türkiye ve Balkan, kick boksta Türkiye şampiyonluğu kazandı, boksta ise 2016 yılında düzenlenen Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.



Çalışmalarını ara vermeden sürdüren milli boksör, mart ayında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapıyor.



Hatice Akbaş, AA muhabirine, kendisi 10 yaşındayken babasının spor salonu açtığını söyledi.



Kendisinin de iki kardeşiyle spor salonuna gittiğini dile getiren milli boksör, "2016 yılında yıldızlarda ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve şampiyon oldum. Daha sonra milli takıma gittim. Avrupa şampiyonu oldum. 2018 yılında da uluslararası turnuvada şampiyon oldum." diye konuştu.



- "İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğim"



Ağabeyi ve kız kardeşinin sporu bıraktığını, kendisinin ise devam ettiğini anlatan Hatice, "Avrupa şampiyonu olduğumda lisede okuyordum. Lisedeki arkadaşlarım spor salonumuza gelmeye başladı. Şu an benimle milli takımda olan Türkiye şampiyonu Rabia Topuz arkadaşım, beni örnek olarak şampiyon oldu." ifadelerini kullandı.



İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Hatice, "22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ilk defa katılacağım. İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğim. İyi çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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