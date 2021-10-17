Milli boksör Gülcan gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

5 yıl önce lisedeyken boksla tanışan 20 yaşındaki Gülcan Arga, bu sporda henüz yeni olmasına rağmen ilk yılında yıldız kadınlarda Türkiye şampiyonu ve aynı kategoride Avrupa 3'üncüsü oldu.



Boksta 3 Türkiye şampiyonluğu ile 3 Avrupa üçüncülüğü bulunan ve milli takıma seçilen Arga, aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.



- "Iğdır'dan dünya şampiyonasına giden ilk ve tek kadın boksörüm"



Milli sporcu Gülcan Arga, lise yıllarında beden eğitimi öğretmenin sayesinde boksa başladığını söyledi.



Yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Arga, "3 Türkiye şampiyonluğum, 3 Avrupa üçüncülüğüm var. Iğdır'dan büyük kadınlar boks müsabakalarında şampiyon olan ve dünya şampiyonasına giden ilk ve tek kadın boksörüm. Hedefim dünya şampiyonasında, Avrupa ve olimpiyat müsabakalarında İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.



Boks Antrenörü Burhan Özen ise Gülcan'ın boks dalında kız çocukları için güzel bir örnek olduğunu anlattı.



Gülcan'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu dile getiren Özen, "Gülcan'la 2016 yılında arkadaşım olan beden eğitimi hocası vasıtasıyla, yönlendirmesiyle boksa başladık. 2016 yılından bu yana birçok şampiyonluğu ve Avrupa'da dereceleri var. Hedefimiz olimpiyatlar ve dünya şampiyonluğu. Burada bizi en çok mutlu eden şey kız çocuğu birisinin bu seviyelere gelmesidir." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer de boksun kentte sevilen ve büyük rağbet gören spor dalı olduğuna işaret etti.



Kentte erkek ve kadınlarda başarılı boksörlerin bulunduğunu anımsatan Yavaşer, şunları kaydetti:



"Annelerimiz, bacılarımız, eşlerimiz ve kızlarımız olan kadınlar, hayatımızın bir parçasıdır. Şükürler olsun ki onların böyle sporda da başarılı olması ilimizi de mutlu ediyor. Judoda Özlem gibi, boksta Gülcan gibi ve diğer sporcularımız gibi başarılı kadın sporcularımız, ilimizde rol model oluyor. Sporcularımızın bu örnek kişilikleri sayesinde kız çocuklarımız da spora yöneliyorlar. Bu sayede antrenörlerimiz de kızlarımızın yeteneklerini keşfediyor ve böylelikle güzel bir sinerji oluşuyor. Erkeklerimiz gibi kadınlarımızın da sporda başarılı olmaları hem ilimizi hem de ülkemizi mutlu ediyor."



