Milli boksör gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Boksta 4 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü bulunan milli boksör Ayşe Çağırır, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorTürkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 23 yaşındaki Ayşe Çağırır, Hindistan'da 14-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.Milli boksörün kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü ile uluslararası turnuvalarda çeşitli dereceler buluyor.Ayşe Çağırır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfta öğrenim gördüğünü söyledi.Boksa 2010 yılında amcasının tavsiyesi üzerine başladığını belirten genç boksör, "Aile olarak boksa düşkünlüğümüz vardı. 'Ben de yapabilirim' dedim. Hocam da yetenekli olduğumu keşfetti." dedi.Boksa başladığı yıllarda bazı yakınlarının kendisine, "Sen kızsın yapamazsın, bu erkek sporu" gibi ifadeler kullandığına dikkati çeken Ayşe, "Ben onlara bunun böyle olmadığını, boksun erkek sporu olmadığını gösterdim. Çok iyi çalıştım. İnsanlar şimdi bana çok daha farklı bakıyor." ifadelerini kullandı.Hedefini yükselttiğini, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalya kazandırmak istediğini dile getiren Ayşe, "Türk'ün gücünü göstermeliyiz. Çalışarak, iman gücümüzle bunu başarmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Dünya Şampiyonası'nda yumruklarımı Türkiye için atacağım. Türkiye'nin gücünü herkese göstereceğim. Şehitlerimiz ve askerlerimiz için biz de ringde savaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.Ayşe, boksun şiddet ve kavga sporu değil, savunma sporu olduğunu vurgulayarak, tüm kadınları boks yapmaya davet etti.