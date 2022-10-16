Milli boksör Gizem Özer, İrlandalı rakibine elendi

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, milli sporcu Gizem Özer, İrlandalı rakibi Kellie Anne Harrington'a mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Türkiye Boks Federasyonu
Abone Ol
Milli boksör Gizem Özer, İrlandalı rakibine elendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2022 00:08
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası Karadağ'da sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre Budva kentindeki organizasyonda, 60 kiloda müsabakalar yapıldı.

Gizem Özer, 60 kiloda İrlandalı Kellie Anne Harrington'a yenilerek turnuvadan elendi.

9 Türk sporcunun yarıştığı organizasyon, 22 Ekim'de sona erecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ