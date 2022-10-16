Milli boksör Gizem Özer, İrlandalı rakibine elendi

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası Karadağ'da sürüyor.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre Budva kentindeki organizasyonda, 60 kiloda müsabakalar yapıldı.
Gizem Özer, 60 kiloda İrlandalı Kellie Anne Harrington'a yenilerek turnuvadan elendi.
9 Türk sporcunun yarıştığı organizasyon, 22 Ekim'de sona erecek.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre Budva kentindeki organizasyonda, 60 kiloda müsabakalar yapıldı.
Gizem Özer, 60 kiloda İrlandalı Kellie Anne Harrington'a yenilerek turnuvadan elendi.
9 Türk sporcunun yarıştığı organizasyon, 22 Ekim'de sona erecek.
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