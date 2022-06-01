Milli boksör Elif Güneri'den gençlere tavsiye!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda 81 kiloda üçüncü olan milli sporcu Elif Güneri, gençlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.



Daha önce dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonlukları da elde eden Elif Güneri, memleketi Karabük'te gazetecilere, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya istediğini ancak bu hedefe ulaşamadığını aktardı.



"Demek ki eksiklerimiz varmış. Daha çok çalışacağız." diyen milli boksör, önlerinde Avrupa Şampiyonası olduğunu, hazırlıklarının devam ettiğini, hedefinin bu kez altın madalya olduğunu dile getirdi.



İstiklal Marşı'nı okutmak için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini vurgulayıp, gençlere tavsiyelerde bulunan Elif Güneri, "Çok çalışsınlar. Başarı hiçbir zaman çalışmadan elde edilmiyor. Başarıda şansın yerini çok yüksek bulmuyorum. Başarının tek bir kaynağı varsa o da çok çalışmak. Gençler çok çalışsınlar, inansınlar, inandıkları yolda hareket etsinler. Sonrasında başarı geliyor zaten." diye konuştu.



Arslan: "Hedefimiz Avrupa şampiyonluğunu kazanmak"



Antrenör Baykan Arslan, Dünya Şampiyonası öncesi yaklaşık 5 ayr kamp yaptıklarını anlattı.



Boks Milli Takımı'nın 5 altın, 2 bronz madalya ile takım halinde dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Arslan, "Elif Güneri ilimize dünya üçüncülüğü getirdi. Bugün itibarıyla federasyonumuzun Kastamonu'daki kamp merkezine gideceğiz. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğunu kazanmak. İlimize daha önce getirdiğimiz 2 Avrupa şampiyonluğu var. İnşallah üçüncüsünü de getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ