Milli boksör Büşra Işıldar çeyrek finalde!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın 6. gününde 75 kilo son 16 turu maçında milli sporcu Büşra Işıldar, Brezilyalı rakibi Viviane Pereira'yı 3-2 yenerek tur atladı.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Kazak boksör Nadezhda Ryabets'i eleyen Büşra, son 16 turu maçında Brezilyalı Viviane Pereira ile karşılaştı.



Ortada geçen ilk raundu 3-2 kazanan taraf, Pereira oldu. İkinci rauntta toparlanan ve daha etkili bir performans sergileyen 20 yaşındaki milli sporcu, raundu 4-1 aldı. Son rauntta iki boksör de büyük bir mücadele gösterdi. Ortada geçen raundu 3-2 Viviane Pereira alırken genel skorda 3-2 üstünlük kuran Büşra, çeyrek finale çıkan isim oldu.



Kariyerinin büyüklerdeki ikinci maçını da kazanan Büşra Işıldar, çeyrek finalde 16 Mayıs Pazartesi günü Panamalı Atheyna Bylon ile karşılaşacak.





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