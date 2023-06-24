Milli boksör Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda!

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, son 16 turuna yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda!
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24 Haziran 2023 20:59
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında milli sporcu Busenaz Sürmeneli, son 16 turuna çıktı.

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında bugün iki milli sporcu ringe çıktı.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda Litvanyalı rakibi Austeja Auciute'yi rahat bir şekilde 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Erkekler 80 kiloda Kaan Aykutsun ise Romanya'dan Paul Andrei Aradoaie'ye 3-1 yenildi ve oyunlara son 32 turunda veda etti.

Boksta müsabakalar Pazar günü devam edecek.

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