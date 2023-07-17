Milli boksör Avrupa'da İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor

Türkiye şampiyonu milli boksör Ahmet Yasir Yılmaz'ın hedefi, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak.Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, başantrenör Cahit Himoğlu ile antrenörler Muhammed Ali Keskin, Fırat Aras ve Naci Oral gözetimindeki kampı sürüyor.Boks antrenörü Fırat Aras ile tesadüfen tanışmasının ardından bu sporla uğraşmaya başlayan Ahmet Yasir, yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından geçen yıl katıldığı turnuvada Türkiye ikinciliğini kazandı.Bu yıl ise Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak milli takıma çağrılan Ahmet Yasir, 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.Ahmet Yasir Yılmaz, AA muhabirine, boksa yaklaşık 2 yıl önce başladığını söyledi.Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda final oynadığını dile getiren yıldız milli boksör,dedi.Erzurum'da, düğünlerde konvoyun önünü kesen çocuklara para dağıtıldığı bir gelenekleri bulunduğunu anlatan Ahmet Yasir,diye konuştu.Antrenör Fırat Aras ise Ahmet Yasir ile 2 yıldır çalıştıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.