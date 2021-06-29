Milli boksör Ahmet Gündüz, Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkacak

Milli boksör Ahmet Gündüz,, Gürcistan'ın ev sahipliğinde 1 Temmuz'da başlayacak Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'daki milli takım kampında hazırlanıyor.



2019 yılında çeyrek finalde elendiği Avrupa Şampiyonası'nda bu yıl altın madalya kazanmak için ringe çıkacak olan 16 yaşındaki genç boksör, AA muhabirine, bu spora babası milli boksör Bahattin Gündüz sayesinde başladığını söyledi.



Babasının evde madalyalarını gördüğünü, bu madalyalara hayranlıkla baktığını dile getiren Ahmet, "Madalyalarını gördükten sonra babama, 'Beni de boksa yazdır' dedim. Boksa başladıktan sonra üçüncü ayımda İstanbul şampiyonu oldum. Gittiğim ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum." dedi.



Kariyerinde Türkiye şampiyonluğu da bulunduğunu belirten Ahmet, "2019 yılında gittiğim Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendim. Şimdi yine Avrupa'ya gideceğim. Yarım kalan bir hikayem vardı, inşallah altın madalya alarak onu tamamlayacağım. Bunun için elimden geleni yapıyorum. İnşallah bunu başaracağım." ifadelerini kullandı.



Beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini anlatan Ahmet Gündüz, "Bokstaki hedefim ise önce Avrupa, ardından dünya şampiyonluğunu kazanmak." diye konuştu.







