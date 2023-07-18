Milli Bocce Takımı, Avurpa Şampiyonası'nda

Genç Milli Bocce Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Bocce Takımı, Avurpa Şampiyonası'nda
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18 Temmuz 2023 15:24
Genç Milli Bocce Takımı, İtalya'da yarın raffa disiplininde başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonundan yapılan açıklamada, 12 ülkenin katılımıyla başkent Roma'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 milli sporcunun temsil edeceği belirtildi.

İrem Arın, Medine Kaya, Hüseyin Önder ve Murat Oruç'un madalya almak için mücadele edeceği şampiyona 22 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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