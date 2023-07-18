Milli Bocce Takımı, Avurpa Şampiyonası'nda

Genç Milli Bocce Takımı, İtalya'da yarın raffa disiplininde başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonundan yapılan açıklamada, 12 ülkenin katılımıyla başkent Roma'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 milli sporcunun temsil edeceği belirtildi.
İrem Arın, Medine Kaya, Hüseyin Önder ve Murat Oruç'un madalya almak için mücadele edeceği şampiyona 22 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.
Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonundan yapılan açıklamada, 12 ülkenin katılımıyla başkent Roma'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 milli sporcunun temsil edeceği belirtildi.
İrem Arın, Medine Kaya, Hüseyin Önder ve Murat Oruç'un madalya almak için mücadele edeceği şampiyona 22 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.