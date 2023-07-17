Milli bisikletçiden TBF'ye ziyaret

Portekiz'in Anadia kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda iki farklı kategoride bronz ve gümüş madalya kazanan milli sporcu Ramazan Yılmaz, Türkiye Bisiklet Federasyonunu (TBF) ziyaret etti.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Yılmaz ile antrenörü İsmail Uğurlu, Türkiye Bisiklet Federasyonunu ziyaret etti. TBF Asbaşkanı Bahattin Akyön ve Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat, milli bisikletçiyi tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.



Ramazan Yılmaz için pasta kesilirken, Bahattin Akyön, "Biz Bisiklet Federasyonu olarak camianın bu başarıyı paylaşmasını istiyoruz. Bu başarı ülkenin başarısıdır, Türk bayrağını göndere çekmektir. Bu Ramazan'ın başarısıdır, federasyon başkanımız Emin Bey'in başarısıdır, sporcumuzun kulüp antrenörü İsmail Bey'in başarısıdır, antrenörlerinin başarısıdır. Başarılı olan gelsin konuşsun ama başarılı olmayanın da burada söz söyleme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.



