Milli binici Alin Yazıcı Avusturya'da iki derece elde etti

Avusturya'da düzenlenen CSI 2* Kısa Tur Engel Atlama yarışlarında milli binici Alin Yazıcı, üçüncülük ve beşincilik elde etti.



Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lamprechtshausen bölgesinde organize edilen yarışlarda milli sporcu, "Ascatano Z" isimli atı ile üçüncü, "Celine" isimli atı ile beşinci oldu.



