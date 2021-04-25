Milli binici Alin Yazıcı Avusturya'da iki derece elde etti

Milli binici Alin Yazıcı Avusturya'da düzenlenen CSI 2* Kısa Tur Engel Atlama yarışlarında, üçüncülük ve beşincilik elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli binici Alin Yazıcı Avusturya'da iki derece elde etti
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25 Nisan 2021 14:22
Avusturya'da düzenlenen CSI 2* Kısa Tur Engel Atlama yarışlarında milli binici Alin Yazıcı, üçüncülük ve beşincilik elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lamprechtshausen bölgesinde organize edilen yarışlarda milli sporcu, "Ascatano Z" isimli atı ile üçüncü, "Celine" isimli atı ile beşinci oldu.

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