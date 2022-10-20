Milli bilek güreşçilerden ikincilik başarısı

Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15, 18 ve 21 yaş kategorisi kadın ve erkek sporcular, takım halinde dünya ikinciliğini elde etti.



Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk iki gününde yarışan 15, 18 ve 21 yaş kategorisi kadın ve erkek sporcular, 18 altın, 26 gümüş ve 31 bronz olmak üzere toplam 75 madalya kazanarak takım halinde dünya ikincisi oldu.



Organizasyon 23 Ekim'e kadar devam edecek.





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