Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu

Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2022 15:49
Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu.

Tayfun'un bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ